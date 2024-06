No More Room in Hell 2 annunciato dagli autori di Chivalry 2, è un survival multiplayer con permadeth

In occasione del Summer Game Fest 2024, Torn Banner Studio, team conosciuto in particolare grazie a Chivalry 2, ha presentato con un trailer No More Room in Hell 2, un survival multiplayer con permadeath dove i giocatori dovranno fare squadra per affrontare orde di zombie.

Il gioco sarà disponibile in early access su PC a partire dal 31 ottobre tramite Steam ed Epic Games Store. Per il momento non è chiaro se il titolo successivamente arriverà anche su console, come PS5 e Xbox Series X|S.