Star Wars Outlaws mostrato con un breve trailer al Summer Game Fest

Curiosi di vedere di nuovo in azione Star Wars Outlaws? Allora guardate questo breve trailer pubblicato in occasione del Summer Game Fest 2024, che è stato presentato come un assaggio di ciò che si vedrà in occasione dell'Ubisoft Forward, l'evento dell'estate di Ubisoft in arrivo nei prossimi giorni.

Il filmato ha mostrato di nuovo la protagonista Kay Vess in diversi luoghi che si visiteranno durante il gioco, su pianeti differenti ovviamente. Sono state mostrate anche sequenze di corsa su vari veicoli, sia di terra che di cielo, con dei momenti altamente spettacolari.