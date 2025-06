L'MMO Chrono Odyssey si mostra con un trailer al Summer Game Fest, annunciata la closed beta

Durante il Summer Game Fest andato in onda stanotte, abbiamo rivisto in azione Chrono Odyssey. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer e fissata la data della closed beta di questo promettente action MMORPG realizzato da Chrono Studio e Kakao Games.

Sarà possibile prendervi parte, iscrivendosi tramite Steam a questo indirizzo. I server apriranno i battenti il prossimo 20 giugno e chiuderanno il 22 dello stesso mese, con maggiori dettagli sui contenuti che verranno svelati in un secondo momento. La beta sarà solo su PC, nonostante il gioco sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S.