Wu-Tang: Rise of the Deceiver annunciato alla Summer Game Fest: è un gioco d'azione con i Wu-Tang Clan

Wu-Tang: Rise of the Deceiver è stato presentato con un primo trailer, non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare nel prossimo futuro su PC e console , in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo.

Si tratta di un gioco d'azione con elementi da picchiaduro a scorrimento in 3D che ha dalla sua la presenza dello storico gruppo hardcore hip hop, che dagli anni 90 a oggi continua a rappresentare un pilastro del genere e a quanto pare fa da ispirazione anche per videogiochi d'azione.

Quello che sembrava essere una sorta di vaporware o di leggenda metropolitana, ovvero il gioco basato sui Wu-Tang Clan da parte di Brass Lion Entertainment, è stato invece annunciato a sorpresa proprio durante la Summer Game Fest 2025, intitolato Wu-Tang: Rise of the Deceiver .

Wu-Tang Clan e Shaolin ancora insieme

La storia vede impegnato il Wu-Tang Clan in prima linea per poter salvare la loro patria Shaolin, missione per la quale il gruppo si ritrova a dover trasmettere i suoi fantastici poteri a una nuova generazione di guerrieri.

"Siete stati chiamati a combattere una forza invadente e corruttrice: il Deceiver, l'ingannatore. Tu e i tuoi amici combatterete al fianco del Wu-Tang Clan, facendo appello alle loro potenti abilità e alla loro saggezza senza tempo per riportare Shaolin a essere un faro di speranza, comunità e prosperità", si legge nella descrizione.

Ghostface Killah ci chiede di salvare i suoi fratelli Wu, e una volta raccolti questi ci aiuteranno nella battaglia per salvare i sogni della gente, in questa bizzarra storia che mischia fantasy, "afro-surrealismo" e ovviamente hip hop.

Il gameplay si sviluppa come un action d'altri tempi in cui ci troviamo a controllare i Wu e i loro poteri speciali del Wu-Tang Clan per combattere nemici vari attraverso le stanze di un mondo onirico surreale.

Tra i punti di forza del gioco c'è ovviamente la colonna sonora, che include canzoni classiche del Wu-Tang e nuovo materiale, supervisionata dal leggendario produttore Just Blaze.