Sony termina il supporto a PlayStation Stars con un ultimo oggetto digitale gratis per tutti

L'oggetto in questione è una stella platinata su piedistallo, denominata PlayStation Stars - L'Ultimo Collezionabile . Per ottenerlo basta avviare un qualsiasi titolo PS4 o PS5 entro il 23 luglio , data in cui verranno interrotti gli aggiornamenti e l'aggiunta di nuovi collezionabili. Considerando quanto è facile completare questo obiettivo, molti utenti potrebbero averlo già sbloccato inconsapevolmente.

Il messaggio di addio di PlayStation Stars

"PlayStation Stars è giunto al termine, ma il tuo supporto e la tua partecipazione rimarranno per sempre nei nostri cuori", recita la descrizione ufficiale. "Grazie per tre anni anni di giochi fantastici, sfide divertenti e tanti Collezionabili Digitali mozzafiato".

Il regalo di addio di PlayStation Stars

Lanciato nel 2022, PlayStation Stars era stato concepito come un sistema di ricompense per gli utenti PS4 e PS5, con la possibilità di accumulare punti tramite acquisti sul PlayStation Store o completando semplici sfide. I punti possono essere convertiti in oggetti da collezione, ricariche per il portafoglio PSN o giochi completi.

Tuttavia, la fruizione limitata alla sola app mobile, ricompense ritenute poco interessanti, diversi problemi tecnici prolungati e altri fattori ne hanno frenato la diffusione e l'entusiasmo iniziale. Sony ha quindi annunciato ufficialmente la sua chiusura a maggio. Il 23 luglio 2025 sarà l'ultimo giorno di supporto attivo, mentre il servizio cesserà definitivamente il 2 novembre 2026, data entro la quale sarà ancora possibile riscattare i punti accumulati - se non già scaduti.