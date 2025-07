TikTok punta sui songwriter: ecco le novità in arrivo per la community musicale

TikTok è pronta a lanciare nuove funzioni per valorizzare i cantautori tramite degli strumenti inediti per promuovere i propri brani.

TikTok ha annunciato il lancio in beta di nuove funzionalità pensate appositamente per i cantautori, con l'obiettivo di offrire loro degli strumenti utili per promuovere le proprie opere musicali. Tra le novità spiccano un'etichetta "Songwriter" da applicare ai contenuti e una nuova sezione nel profilo dedicata a mettere in evidenza i brani scritti dagli utenti. Al momento, queste funzioni sono disponibili solo per un numero limitato di cantautori e case editrici musicali, ma TikTok ha già aperto una lista d'attesa per chi desidera partecipare al programma. L'iniziativa nasce da un'analisi condotta internamente dalla piattaforma, che ha coinvolto più di 870 autori tra sondaggi e interviste.

TikTok al passo con la concorrenza Secondo il responsabile globale delle licenze editoriali musicali di TikTok, queste novità dimostrano l'impegno della piattaforma nel valorizzare i creatori di musica. L'idea è di offrire ai songwriter la possibilità di raccontare le storie dietro le loro canzoni e far conoscere meglio la loro arte, sfruttando un formato già collaudato da migliaia di artisti presenti su TikTok. TikTok: in preparazione una versione esclusiva per gli Stati Uniti? Tutti i dettagli sul progetto "M2" La mossa arriva mentre concorrenti come Spotify e Tidal già offrono da tempo strumenti simili. Spotify permette ai cantautori di mettere in evidenza i propri crediti, mentre Tidal ha introdotto lo scorso anno un sistema per gestire le royalties e monitorare i brani in cui figurano come autori.