La lotta alle mafie arriva anche su TikTok con un nuovo accordo storico tra la piattaforma e la Commissione Antimafia

La lotta alle mafie e alla criminalità si fa anche online e negli ambienti più frequentati, in maniera digitale, dai più giovani. TikTok e la Commissione Antimafia hanno siglato un accordo storico per mitigare e frenare determinati linguaggi sulla piattaforma stessa. Si tratta di un'intesa senza precedenti, che dimostra come anche il mondo digitale debba diventare parte attiva nella lotta alla criminalità organizzata.

L'obiettivo dell'accordo è formare, monitorare e prevenire l'uso della piattaforma da parte di utenti che diffondono messaggi mafiosi, anche attraverso linguaggi nascosti, come emoji, hashtag o brani musicali. Si tratta, però, di un processo molto difficile da attuare e che rischiare di frenare alcune forme di libertà d'espressione.