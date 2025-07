Mass Effect 3 ha infine il finale che i giocatori volevano, 13 anni dopo e grazie a una mod

Dopo 13 anni dalla sua uscita, Mass Effect 3 ha infine il finale che i giocatori chiedevano, o qualcosa del genere: una mod consente infatti di aggiungere una nuova conclusione rielaborata alle varie possibilità presenti nel gioco, rappresentando forse la scelta più confacente ai desideri dei giocatori.

La questione è nota: nel 2012, anno di uscita di Mass Effect 3, la tanto attesa conclusione della trilogia fantascientifica di BioWare venne aspramente criticata dalla community per diversi aspetti, in particolare il fatto di non dare un giusto peso alle scelte dei giocatori e di non approfondire diversi "buchi" nella trama.

La polemica aveva aspetti condivisibili e altri un po' pretestuosi, ma di fatto spinse addirittura BioWare a rivedere i diversi finali di Mass Effect 3 proponendo un DLC chiamato "Extended Cut" che doveva risolvere almeno parzialmente gli elementi critici evidenziati.