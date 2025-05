PlayStation Stars chiude i battenti, ecco fino a quando potrete riscattare i vostri punti

Il termine dell'iniziativa è fissato al 2 novembre 2026 . Fino a questa data i membri potranno continuare a riscattare i loro punti, se non sono già scaduti. Tuttavia, già a partire da oggi non verranno accettati nuovi utenti nel programma . Inoltre, se un membro attivo decidesse di cancellare la propria iscrizione a PlayStation Stars non potrebbe più riunirsi e perderà tutti i punti accumulati fino a questo momento.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato la chiusura di PlayStation Star , il programma fedeltà lanciato nel 2022 per i giocatori PS4 e PS5 che elargisce varie ricompense, come oggetti da collezione digitali, ricariche del portafoglio del PSN e giochi completi, tramite un sistema di punti ottenibili tramite gli acquisti sul PlayStation Store e sfide a tempo.

Sony farà tesoro di quest'esperienza per altre potenziali iniziative

Dal comunicato apprendiamo anche che gli iscritti al programma potranno continuare a ricevere oggetti collezionabili digitali, aumentare livello il proprio account fino alle 16:59 italiane del 23 luglio. Dopo questa data non verranno lanciate nuove campagne o nuove ricompense da riscattare. In compenso, gli iscritti potranno continuare a consultare il proprio catalogo di collezionabili digitali anche dopo la chiusura di PlayStation Stars.

Sony non ha spiegato precisamente i motivi che hanno portato alla decisione di terminare l'iniziativa, accennando di aver "reindirizzato gli sforzi" in altri ambiti. La compagnia ha aggiunto di aver tratto lezioni preziose dall'esperienza fatta con PlayStation Stars e che sta "esplorando nuovi modi per far evolvere i nostri sforzi relativi ai programma fedeltà per il futuro".

"In Sony Interactive, siamo sempre alla ricerca di nuovi e coinvolgenti modi per riunire la nostra community di giocatori, condividere la gioia del gaming e creare ricordi duraturi", recita il comunicato di Sony pubblicato sul PlayStation Blog. "Per questo, tre anni fa, abbiamo creato PlayStation Stars, un programma fedeltà pensato per celebrare i nostri giocatori. Questo programma unico consente di giocare per ottenere ricompense, tra cui i nostri esclusivi Collezionabili Digitali, che rendono omaggio ai giochi straordinari e all'eredità di PlayStation. Nel corso degli anni, il programma ha contribuito a rafforzare il legame con i fan di tutto il mondo."

Alcune immagini di PlayStation Stars dall'app mobile di PlayStation

"Dal lancio del programma, abbiamo imparato molto valutando i tipi di attività a cui i nostri giocatori rispondono meglio e, come azienda, evolviamo costantemente in linea con le tendenze del settore e dei giocatori. A seguito di questa valutazione, abbiamo deciso di reindirizzare i nostri sforzi e procederemo alla chiusura della versione attuale di PlayStation Stars. Continueremo ad analizzare i principali insegnamenti tratti da questo programma e stiamo esplorando nuove possibilità per costruire su queste esperienze."