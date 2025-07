Lo youtuber Once Were Nerd è stato denunciato per aver recensito delle console cinesi con giochi pirata

Lo youtuber Once Were Nerd , specializzato in retrogaming, ha annunciato con un video di essere stato denunciato alla Guardia di Finanza per aver recensito delle console di Anbernic . Il reato contestato sarebbe quello della violazione del diritto d'autore , attuata mostrando contenuti di produttori terzi, come Sony e Nintendo, sulle console del produttore cinese.

Anbernic e affini

Anbernic è un nome molto noto nell'ambito delle console cinesi per il retrogaming. Si tratta di prodotti pensati per l'emulazione, acquistabili da negozi come Amazon o Ali Express, oltre che dai relatiivi siti ufficiali, che arrivano corredati da schede microSD piene di giochi piratati, usciti originariamente per vari sistemi, console di Nintendo e di Sony incluse.

Insomma, vivono in una zona grigia (diciamo grigio scuro) e, probabilmente, vengono tollerate perché è difficile colpirle direttamente, essendo prodotte da compagnie cinesi.

YouTube e altri social sono pieni di recensioni di queste mini console, ma per adesso, almeno in Italia, l'unico a essere stato denunciato pare essere stato Once Were Nerd, cui viene contestata la violazione della legge 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, che punisce condotte illecite a fini di lucro e per uso non personale, come la duplicazione e diffusione di opere protette dal diritto d'autore, la trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi mezzo, di opere protette senza il consenso dei titolari dei diritti e la commercializzazione di copie illegali.

Le sanzioni previste sono una multa, che può variare da 2.582 a 15.493 euro, e la reclusione. Tra le pene accessorie spicca anche l'interdizione dalla professione legata alla violazione.

Nel caso, Once Were Nerd rischia nell'immediato la chiusura del suo canale YouTube con l'oscuramente di tutti i suoi contenuti, oltre a tutte le altre conseguenze di cui sopra.

Il racconto fatto da Once Were Nerd è entrato nel dettaglio, parlando anche delle perquisizioni attuate dalla Guadia di Finanza, che hanno portato al sequestro del suo smartphone, per realizzarne una copia forense, e di circa 30 console portatili. Sono state anche controllate alcune delle sue conversazioni con i produttori hardware.

Attualmente sono ancora in corso delle indagini sul suo caso e non è noto chi ha sporto denuncia.