TikTok Pro arriva in Europa: meno pubblicità e like che diventano donazioni benefiche

In Europa è in arrivo una nuova versione di TikTok: si tratta di TikTok Pro, una versione della piattaforma con meno pubblicità e alcune funzioni peculiari.

Mentre negli Stati Uniti TikTok è coinvolta in una delicata battaglia legale per evitare il divieto governativo imposto, in Europa la piattaforma sta seguendo una strada completamente diversa. È stata infatti lanciata una nuova versione chiamata TikTok Pro, attualmente disponibile in Germania, Portogallo e Spagna, che punta a unire il divertimento tipico del social con l'impegno verso cause benefiche. Il suo futuro dipenderà anche e soprattutto dal riscontro del pubblico, in base a questo potrebbe esserci anche il rilascio in Italia. Si tratta di una versione dell'app molto interessante in cui è prevista meno pubblicità e una serie di iniziative benefiche peculiari.

Le novità in TikTok Pro Il cuore pulsante di TikTok Pro è il Sunshine Programme, un'iniziativa che permette agli utenti di accumulare una valuta virtuale chiamata "virtual sunshine" svolgendo azioni semplici ma mirate: invitare nuovi iscritti, mettere like o condividere video associati a organizzazioni benefiche, cercare contenuti solidali, o seguire profili impegnati nel sociale. Una volta raggiunta una certa soglia, questa moneta virtuale può essere destinata a una causa benefica, e TikTok si occuperà di trasformare quell'impegno in una donazione reale. TikTok lancia nuovi controlli parentali e strumenti per creatori di contenuti Ma le novità non finiscono qui: TikTok Pro si distingue anche per l'assenza totale di elementi commerciali. Non ci sono dirette streaming, funzioni di e-commerce né pubblicità. Una scelta radicale, volta a garantire un'esperienza utente più autentica e meno condizionata dal consumo.