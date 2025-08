Samsung presenta un monitor 4K curvo con un formato particolare: specifiche e prezzo dell'Odyssey G7 G75F

Il G75F si distingue non solo per le dimensioni, ma anche per le caratteristiche tecniche. Utilizza un pannello VA curvo con curvatura 1000R e risoluzione 4K UHD (3840×2160), capace di garantire un'esperienza più immersiva rispetto ai modelli da 32 pollici, con circa il 34% di area in più. Il refresh rate arriva a 165Hz, mentre il tempo di risposta è di 1ms GtG: parametri questi, che lo rendono adatto al gaming competitivo.

Le altre specifiche

Il pannello è probabilmente un TCL Huaxing HVA e supporta DisplayHDR 600 e HDR10+ Gaming, con luminosità tipica di 350 nit, valori che non raggiungono i livelli più elevati ma restano adeguati per la maggior parte degli scenari. La copertura colore è ampia, con il 99% dello spazio sRGB e il 90% DCI-P3, gestendo oltre un miliardo di tonalità. L'adozione della tecnologia VA permette un buon equilibrio tra contrasto e resa cromatica, pur senza raggiungere i neri profondi dei pannelli OLED.

Sul fronte connettività, il G75F offre una porta DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, ma manca il supporto a DisplayPort 2.1 e USB-C. Per sfruttare appieno i 165Hz in 4K è necessario l'uso della compressione DSC, una soluzione adeguata per l'attuale generazione ma meno adatta a chi punta su un monitor di lunga durata. Sul piano della sincronizzazione, il modello non è certificato G-Sync, ma è compatibile con FreeSync Premium Pro.

Infine, il prezzo comunicato da Samsung per il mercato malese è di 4.399 RM, circa 950 euro al cambio. Una cifra che colloca il G75F nella fascia alta dei monitor da gioco, in linea con le sue specifiche. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre MSI "aggiusta" i suoi monitor QD-OLED: arriva la modalità EOTF Boost per i problemi con la luminosità HDR.