Shein multata per greenwashing: 1 milione di euro per pubblicità ambientali ingannevoli

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto una sanzione da 1 milione di euro a Infinite Styles Services Co. Ltd, società che gestisce in Europa le attività di Shein, uno dei maggiori colossi mondiali del fast fashion. Il motivo della multa riguarda la diffusione di messaggi ambientali ingannevoli (i cosiddetti green claims) nella promozione e vendita dei propri prodotti di abbigliamento. Secondo quanto riportato dall'Antitrust, Shein ha utilizzato il proprio sito web e altre piattaforme online per veicolare asserzioni ambientali vaghe, fuorvianti o addirittura false.

I dettagli dell'accusa e della multa Le sezioni incriminate, come #Sheintheknow, "evoluShein" e "Responsabilità sociale", contenevano affermazioni che potevano facilmente trarre in inganno i consumatori. In particolare, venivano pubblicizzati sistemi circolari, tessuti riciclabili e materiali ecosostenibili senza fornire dati concreti o verificabili. UE: Shein sotto accusa per pratiche scorrette, falsi sconti e diritti dei consumatori a rischio La linea "evoluShein by Design" è stata promossa enfatizzando l'impiego di fibre "green", ma senza specificare il reale impatto ambientale di questi prodotti durante l'intero ciclo di vita, né evidenziare che tale linea rappresenta solo una minima parte dell'offerta complessiva del brand. Inoltre, l'uso di espressioni generiche ha contribuito a creare l'idea, infondata, che i prodotti fossero interamente riciclabili.