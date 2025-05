UE: Shein sotto accusa: pratiche scorrette, falsi sconti e diritti dei consumatori a rischio

Shein, inoltre, è stata coinvolta in passato in delle controversie relative al trattamento riservato ai propri lavoratori, con una serie di video e fotografie sui social che testimoniano le condizioni estremamente precarie in cui i dipendenti sono costretti a lavorare. Oggi, però, il focus principale arriva direttamente dalla commissione europea con un'indagine che parte dalle autorità irlandesi, belga, francesi e olandesi che coordinate dal Consumer Protection Cooperation hanno riscontrato numerose criticità.

In aggiunta delle criticità sono state segnalate anche nelle descrizioni ingannevoli dei prodotti stessi e nelle informazioni relative alla loro sostenibilità ambientale . Come se non bastasse, anche la poca trasparenza e la confusione sulla politica dei resi è uno degli elementi che hanno spinto la commissione a indagare seriamente sull'azienda cinese.

Shein verrà chiuso in Europa? Cosa accadrà?

Stando a quanto è stato affermato e riportato da Euroactiv, un esponente di Shein ha dichiarato che l'azienda ha tutte le intenzioni di collaborare in maniera proattiva con l'Unione Europea; la quale ha dato a Shein 30 giorni di tempo per rispondere a queste segnalazioni e osservazioni. Shein, tra le altre cose, non è la prima volta che si trova ad essere coinvolta in indagini simili.

Dopo essere stata valutata come una "Very Large Online Platform" con un conseguente aumento delle proprie responsabilità, l'AGCM già a settembre 2024 aveva avviato un'indagine sulla veridicità di alcune dichiarazioni dello store stesso. Ci toccherà attendere circa un mese, dunque, per avere ulteriori aggiornamenti in merito. Una cosa è certa, l'attenzione dell'UE nei confronti del mercato digitale globale è quanto mai attiva.