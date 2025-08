Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch è in offerta su Amazon Italia

Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch è disponibile su Amazon a 39,99€, in calo rispetto al prezzo mediano di 45,99€. Una ghiotta occasione per tornare a caccia di fantasmi nei panni del più fifone tra i fratelli Mario. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questa edizione rimasterizzata, Luigi torna a esplorare ambienti infestati con la sua inseparabile Poltergust 5000. La grafica è stata aggiornata in HD, rendendo ancora più suggestiva e coinvolgente l'atmosfera spettrale del gioco, che alterna umorismo, enigmi ambientali e momenti d'azione. Il level design è vario e stimolante, con segreti da scoprire in ogni angolo.