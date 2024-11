Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch è al prezzo minimo storico su Amazon

Inizia una nuova settimana ma le offerte del Black Friday 2024 certamente non si interrompono su Amazon Italia. Gli sconti proposti dalla piattaforma si applicano a tantissimi prodotti ed è quindi l'occasione giusta per recuperare qualcosa di cui avevamo bisogno che è ora a un prezzo molto interessante. Ad esempio possiamo vedere Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon per questo gioco è 49,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.