Brave Search fa prima di Google: il suo chatbot IA è già integrato nei risultati di ricerca, anche in italiano

A differenza di Google, che offre la funzione "Overview AI" per riassumere i risultati di ricerca, Brave Search consente di porre domande di follow-up all'interno dello stesso contesto, aprendo nuove possibilità di interazione e analisi. Ad esempio, dopo aver cercato "film di Christopher Nolan", è possibile chiedere al chatbot "Quali attori ricorrono più spesso nei suoi film?" e ottenere una risposta dettagliata con tanto di fonti.

Brave Search , il motore di ricerca indipendente sviluppato dall'azienda Brave, ha annunciato l'integrazione di un chatbot IA direttamente nei risultati di ricerca . Questa novità permette agli utenti di interagire con un'intelligenza artificiale per approfondire le proprie ricerche e ottenere risposte più precise e contestualizzate.

Come funziona Answer with AI di Brave Search

Questa funzionalità, denominata "Answer with AI", è stata introdotta all'inizio del 2024 e si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni sviluppati da Brave, combinati con i risultati di Brave Search. L'obiettivo è offrire un'esperienza di ricerca più completa e intuitiva, consentendo agli utenti di esplorare gli argomenti di interesse in modo più approfondito.

Fare una domanda di follow-up espande la risposta iniziale in un'esperienza di chat, offrendo fonti lungo il percorso per evidenziare l'origine delle informazioni emerse con ogni nuova domanda.

Mentre Google "Overview AI" si sta ancora espandendo e non è ancora disponibile nell'Unione Europea, Brave Search offre questa innovativa funzione a livello globale, anche in lingua italiano. Per provare la nuova funzione di Brave Search basta quindi visitare il sito, digitare una domanda e premere INVIO o cliccare su "Rispondi con IA". La barra di chat comparirà automaticamente sotto i risultati, pronta a rispondere alle vostre domande di approfondimento.

Voi l'avete già provata? E cosa ne pensate delle ricerche su internet potenziate dall'IA? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Ma a proposito di IA di Google, è emerso che Samsung potrebbe sfidare i Rayban Meta con occhiali smart con Google Gemini in arrivo nel 2025.