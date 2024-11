Il controller DualSense Edge per PS5 è in promozione su Amazon Italia

Inizia una nuova settimana ma le offerte del Black Friday 2024 certamente non si interrompono su Amazon Italia. Gli sconti proposti dalla piattaforma si applicano a tantissimi prodotti ed è quindi l'occasione giusta per recuperare qualcosa di cui avevamo bisogno che è ora a un prezzo molto interessante. Ad esempio possiamo vedere il DualSense Edge per PS5. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 239,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre e in realtà nemmeno dell'ultimo periodo, ma per chi sta cercando il controller e non vuole attendere si tratta comunque di uno sconto rispetto al prezzo consigliato. Il DualSense è venduto e spedito da Amazon.