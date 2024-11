Luigi's Mansion 2 HD è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Gli sconti del Black Friday 2024 di Amazon Italia propongono un vasto assortimento di videogiochi in promozione a prezzi interessanti. Ad esempio, vi segnaliamo che al momento Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch è acquistabile approfittando di uno sconto del 25% . Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta da qui oppure cliccando sul box sottostante. 10xs7gqn9w Il prezzo standard per questo videogioco è di 59,99 euro, mentre attualmente è possibile acquistarlo su Amazon a 44,97 euro , con un risparmio di circa 15 euro. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, con la possibilità di fare reso estesa al 15 gennaio del prossimo anno.

Un grande classico torna su Nintendo Switch con il look rifatto

Luigi's Mansion 2 HD è la versione rimasterizzata per Nintendo Switch dell'omonimo titolo pubblicato originariamente su 3DS. Troviamo dunque un comparto grafico completamente aggiornato per sfruttare l'hardware della console e offrire un'esperienza visiva migliorata.

Un temerario Luigi in Luigi's Mansion 2 HD

Nei panni di un riluttante Luigi dovremo esplorare delle magioni infestate da fantasmi per recuperar e i frammenti della Luna Scura e riportare la pace nella valle di Cupavalle. Per farlo dovremo risolvere enigmi paranormali e fare affidamento sul Poltergust 5000, uno speciale aspirapolvere in grado di stordire e risucchiare al suo interno i fantasmi. Il gioco include una modalità cooperativa fino a quattro giocatori in locale o online che dovranno affrontare le sfide della Torre del Caos. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Luigi's Mansion 2 HD.