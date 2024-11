Star Wars Outlaws presenta l'aggiornamento 1.4 con un video diario

Non sono infine state ignorate le segnalazioni relative all' intelligenza artificiale dei nemici : un aspetto tipico di questo genere di giochi, ma che in alcuni casi metteva in evidenza situazioni dai risvolti plateali.

Nel filmato il creative director di Star Wars Outlaws parla di come sia ora possibile approcciare le diverse situazioni della campagna in maniera differente, dei cambiamenti apportati all'interfaccia e ai controlli, nonché del nuovo bilanciamento relativo agli elementi stealth dell'esperienza.

Ubisoft ha pubblicato un video diario per presentare l'aggiornamento 1.4 di Star Wars Outlaws , che arriva in concomitanza con il lancio della prima espansione, Wild Card, e che introduce diverse novità che vanno a modificare il gameplay del gioco sviluppato da Massive Entertainment.

Arriva anche l'espansione

Come detto, l'aggiornamento 1.4 di Star Wars Outlaws è arrivato in concomitanza con il lancio di Wild Card, la prima espansione in cui ci troveremo a collaborare con il leggendario Lando Calrissian nell'ambito di una missione di inflitrazione in un importante torneo di Sabacc.

Tornando invece alla questione delle modifiche al gameplay introdotte con l'ultimo update e con il precedente, molte sono legate alle polemiche sollevate da alcuni utenti in merito alla presenza di missioni stealth in cui essere scoperti dai nemici equivaleva al game over.

A proposito: in queste ore si parla di alcuni problemi con gli ultimi aggiornamenti di Windows 11, che a quanto pare creano conflitti con i più recenti giochi prodotti da Ubisoft, fra cui anche Star Wars Outlaws.