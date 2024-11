My First Gran Turismo è stato classificato a Taiwan per PS4 e PS5, presto novità ufficiali da Sony?

Purtroppo le informazioni condivise finora non sono molte chiare sulla natura di questo progetto. Se da una parte si parla di "esperienza free-to-play", il PlayStation Blog americano parla di "free trial", suggerendo quindi una sorta di demo di Gran Turismo 7 a tema che celebra la storia della serie con i circuiti e le vetture più iconici della serie, il che sarebbe perfettamente in linea con i festeggiamenti per l'anniversario PlayStation.

My First Gran Turismo (PS5, PS4) has been rated in Taiwan. This was part of the first wave of PlayStation 30th anniversary announcements. Officially, it's due out "this holiday," so it'll likely arrive this week or next since December 3 is the actual anniversary.

[image or embed]