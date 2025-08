Google rimuove oltre 50 gruppi DEI dal suo elenco di beneficiari dopo i segnali della Casa Bianca

L'azienda ha eliminato dalle comunicazioni pubbliche decine di organizzazioni impegnate in diversità ed equità, tra cui ACLU Illinois e Latino Leadership Alliance.

Negli Stati Uniti si sta aprendo un nuovo fronte nel dibattito tra grandi aziende tecnologiche e le politiche governative in materia di inclusione. Secondo un nuovo report ripreso da CNBC, Google ha rimosso oltre 50 gruppi impegnati nella promozione della diversità, equità e inclusione (DEI) dal suo elenco ufficiale di partner sostenuti dal team U.S. Government Affairs and Public Policy.

Tra pressioni politiche e silenzi strategici Fino al 2024, Google pubblicava ogni anno una selezione di organizzazioni a cui offriva supporto diretto o indiretto. Nell'edizione più recente, però, sono sparite ben 58 sigle, tra cui realtà come Latino Leadership Alliance e ACLU of Illinois, entrambe con una lunga storia di advocacy in tema di diritti civili e rappresentanza delle minoranze. Google rivede le politiche di assunzione DEI, stop agli obiettivi di diversità L'eliminazione di questi nomi dal documento pubblico non chiarisce tuttavia se i finanziamenti siano stati effettivamente interrotti, oppure solo occultati per ragioni di opportunità politica. CNBC sottolinea infatti che Google non ha fornito chiarimenti ufficiali sul proseguimento o meno dei rapporti con i gruppi esclusi dalla lista.