Google rivede le politiche di assunzione DEI, stop agli obiettivi di diversità

La svolta arriva dopo anni in cui l'azienda aveva promosso attivamente l'aumento della rappresentanza delle minoranze nei ruoli di leadership, raggiungendo un traguardo del 30% di crescita nel 2022. Tuttavia, con il cambio di scenario politico e normativo, Google ha rimosso anche dai suoi rapporti finanziari la precedente dichiarazione di impegno per la diversità, segnalando un chiaro cambio di strategia.

Le implicazioni della decisione

Nel memo interno, Fiona Cicconi, responsabile delle risorse umane di Google, ha spiegato che l'azienda continuerà a impegnarsi per un ambiente lavorativo equo, ma senza fissare più obiettivi specifici per le assunzioni DEI. Inoltre, ha annunciato una revisione più ampia di tutti i programmi interni, valutando la loro efficacia e i rischi normativi connessi.

Fiona Cicconi, HR di Google

Melonie Parker, responsabile della diversità di Google, guiderà questa analisi per individuare quali iniziative potranno essere mantenute e quali invece saranno modificate o eliminate. L'attenzione sarà posta sui programmi di formazione e sui progetti interni legati alla diversità, per assicurarsi che non rappresentino un rischio per l'azienda alla luce delle nuove disposizioni governative.