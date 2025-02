Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii torna a mostrarsi con un trailer della storia

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , in vista del debutto nei negozi da qui a poche settimane su PC e console. Potrete visualizzarlo nel player qui sotto.

Il debutto nei negozi di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è vicino

Come possiamo vedere anche nel filmato, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii riprende il sistema di combattimento action dei vecchi capitoli della serie, con Goro Maejima che potrà sfruttare due stili di combattimento differenti, uno a base di sciabole e pistole come un vero pirata, e persino evocare in campo degli animali mistici grazie a un misterioso strumento musicale. Non solo, potremo anche guidare la nostra ciurma in combattimenti navali, con la possibilità di personalizzare l'aspetto e l'arsenale del nostro veliero.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile su PC (Steam e Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 21 febbraio. Di recente abbiamo visto anche un insolito trailer con l'inno dei pirati di Goro Majima.