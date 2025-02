L'esclusiva Xbox Dungeons of Hinterberg arriva anche su PS5 con un bonus: vediamo la data di uscita

La data di uscita di Dungeons of Hinterberg in versione PlayStation 5 è il 13 marzo 2025 . Tra poco più di un mese anche i giocatori della piattaforma di Sony potranno divertirsi nel mezzo di una versione alternativa della Alpi.

Sono tante le esclusive di Xbox che stanno arrivando anche sulle console rivali e ora un videogioco non first party ma pubblicato esclusivamente su PC e Xbox Series X | S è quasi pronto per la pubblicazione anche su PS5 . Parliamo di Dungeons of Hinterberg .

Le novità per Dungeons of Hinterberg

Inoltre, questa versione per PS5 di Dungeons of Hinterberg includerà un "nuovo episodio bonus segreto". Questo è quanto ha rivelato l'editore del videogioco, Curve Games. Non ci sono dettagli precisi su questo contenuto extra. Non è nemmeno stato precisato se sarà introdotto anche nelle versioni PC e Xbox, sebbene sia altamente credibile che ciò avvenga.

Ricordiamo che Dungeons of Hinterberg è una sorta di Zelda-like e ci chiede di esplorare e combattere all'interno di vari biomi alpini, divisi in dungeon (come dice il nome stesso) che includono mostri e puzzle da risolvere. Vi è anche una componente sociale, con una serie di abitanti della cittadina che dà il nome al gioco (Hinterberg). Potremo diventare loro amici e affrontare missioni secondarie assegnateci.

Se state decidendo se acquistare o meno Dungeons of Hinterberg, potete fare affidamento alla nostra recensione, in attesa dell'arrivo della versione PlayStation 5.