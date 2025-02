Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 febbraio è disponibile: pronti a esplorare l'oceano?

Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratuito di oggi, 6 febbraio, per i giocatori PC. Precisamente si tratta di Beyond Blue, una avventura a tema marittimo.

Come sempre, ricordate che avete una settimana per aggiungere alla vostra libreria dell'Epic Games Store una copia gratuita del videogioco. Una volta fatto, sarà vostro per sempre senza necessità di investire denaro. Potete farlo tramite il sito ufficiale oppure più comodamente tramite il launcher ufficiale.