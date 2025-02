Epic Games Store svela il gioco gratis del 13 febbraio, perfetto per gli appassionati di Formula 1

L'Epic Games Store ha svelato il prossimo gioco gratis che verrà offerto tra una settimana. A partire da giovedì 13 febbraio potrete aggiungere alla vostra raccolta digitale F1 Manager 2024.

Come da tradizione avrete una settimana di tempo per reclamare il titolo in questione dal momento in cui verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Dopo averlo riscattato e aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato. Potrete raggiungere la pagina di a questo indirizzo.