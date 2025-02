Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ricevuto il grosso aggiornamento Datavault, scopriamo le novità

La portata principale di Datavault è rappresentata da una nuova camera Battle-Barge , dove i Tech-Priest collezionano e conservano le informazioni sui nemici dell'Imperium. I giocatori dovranno completare le sfide di combattimento "Ordeal" per accumulare punti ricerca, che potranno essere scambiati con Requisition Point e nuovi elementi cosmetici, come skin per armi, e pezzi di armatura.

Le altre novità di Datavault

Le altre novità includono la nuova mappa PvP Tomb per la modalità Eternal War e il Tyranid Biovore, un nemico Majoris che risulta pericolossisimo sia da corta che dalla lunga distanza. È stato aggiunto anche il sesto e ultimo livello di difficoltà, "Absolute", che darà filo da torcere anche ai giocatori più abili e sono state aggiunte diverse miglioramenti alla qualità della vita. Tra queste troviamo un'opzione per disabilitare il crossoplay per il PVP, uno slider per il FOV su PC e ritocchi ai perk di svariate classi. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note dell'aggiornamento su Steam.

Infine, da oggi i possessori del Season Pass possono ottenere il "Raven Guard Cosmetic Pack" e il "Salamanders Champion Pack". Il primo contiene l'iconico elmo Mark VI "Corvus" e oltre 40 oggetti cosmetici, mentre il secondo contiene una nuova skin Campione per la classe Cecchino e un'esclusiva skin per il fucile da cecchino Bolt.