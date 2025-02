Amazon svela un messaggio nascosto nei suoi inviti: l’evento del 26 febbraio sarà tutto su Alexa

Amazon ha recentemente inviato una serie di inviti per il suo prossimo evento del 26 febbraio a New York, e un dettaglio curioso non è passato inosservato . Gli inviti, se accostati, formano la parola "Alexa", un chiaro segnale che il focus dell'evento sarà l'atteso aggiornamento dell'assistente vocale di Amazon.

Abbonamento in arrivo?

Inizialmente, la nuova Alexa sarà disponibile solo per un numero limitato di utenti e sarà gratuita. Tuttavia, non è escluso che in futuro l'azienda possa introdurre un abbonamento per le sue funzioni avanzate. Già nel 2023, Amazon aveva ipotizzato un prezzo di circa 10 dollari al mese per il servizio, lasciando invece la versione classica di Alexa gratuita.

Alexa in azione sui dispositivi Echo

Nonostante tutto, il lancio non è ancora definitivo. Secondo Reuters, i dirigenti di Amazon terranno una riunione il 14 febbraio per valutare se il nuovo Alexa sia davvero pronto per il debutto pubblico o se sarà necessario un ulteriore rinvio.