Amazon potenzia Alexa con l'Intelligenza Artificiale: la nuova IA costerà meno di ChatGPT e Gemini

Secondo un rapporto di Reuters, la nuova versione di Alexa potenziata dall'IA di Amazon potrebbe essere offerta agli utenti a un costo aggiuntivo di 5-10 dollari al mese, oltre all'abbonamento Prime. Si tratterebbe di un prezzo dimezzato rispetto a quello di Gemini e ChatGPT, anche se resta da capire se l'abbonamento Prime sarà obbligatorio per avere accesso alla nuova Alexa. Standa alle fonti, comunque, Amazon mira a lanciare questa nuova versione ad agosto, segnando un significativo sforzo di rinnovamento per il suo assistente vocale.

Le funzionalità della nuova Alexa

L'Alexa potenziata sarà in grado di eseguire più azioni in risposta a un unico comando vocale, come inviare e-mail o ordinare cibo da asporto. Potrà anche apprendere dalle interazioni degli utenti e automatizzare routine quotidiane, come attivare dispositivi domestici al suono della sveglia. Amazon prevede di mantenere la versione gratuita di Alexa, ma riserverà le funzionalità avanzate dell'IA generativa dietro un paywall. Questo approccio consentirà ai clienti di usufruire di consigli personalizzati per gli acquisti e altre interazioni più sofisticate, simili a quelle offerte dal chatbot di shopping AI di Amazon, Rufus.

Amazon Alexa

Amazon ha già integrato l'IA generativa in vari componenti di Alexa e sta lavorando per estenderne l'uso su larga scala. Questo include oltre mezzo miliardo di dispositivi abilitati ad Alexa in tutto il mondo, promettendo un'assistenza più proattiva e personalizzata per tutti i suoi clienti. Negli ultimi anni, Amazon ha intensificato gli sforzi per migliorare il suo assistente AI, confrontandosi con i rivali come OpenAI, Google e Microsoft. Apple sta anche preparando una nuova versione di Siri con funzionalità potenziate di IA per iOS 18, segnalando una competizione crescente nel settore dell'intelligenza artificiale.

E voi che cosa ne pensate di una nuova Alexa potenziata dall'IA? Lasciate un commento con le vostre opinioni e se l'argomento vi interessa condividete l'articolo con gli amici interessati all'intelligenza artificiale.