5 serie PlayStation da Lego-lizzare dopo Horizon

Insomma, proprio quando temevamo che questa pausa si sarebbe protratta a lungo, è arrivata Sony che ha stretto un accordo con LEGO e affidato il nuovo gioco proprio a Guerrilla Games col supporto di Studio Gobo . Questa strategia spalanca le porte a una nuova categoria di avventure LEGO che, invece di reinterpretare il cinema o la TV, trasformano proprio i videogiochi in mattoncini. Sony potrebbe avere per le mani una gallina dalle uova d'oro, specie se l'intenzione è quella di rivolgersi a un pubblico più vasto grazie al multipiattaforma: LEGO Horizon Adventures, per esempio, uscirà anche su Nintendo Switch .

I videogiochi LEGO sono uno dei passatempi più lucrativi sul mercato. Nonostante basti il marchio a venderli ai giocatori di tutte le età, specialmente ai più piccoli per cui praticamente sono nati, lo sviluppatore Traveller's Tales non è mai rimasto con le mani in mano e per quasi vent'anni ha continuato a rifinire la formula di quel LEGO Star Wars: Il videogioco con cui tutto è cominciato. E forse è finito, dato che LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è stato anche l'ultimo prodotto LEGO a uscire nel 2022.

In questo modo, Sony e Naughty Dog potrebbero raccontare la storia di Nathan Drake anche ai possessori delle altre console attraverso una serie di stage ispirati ai corrispettivi delle avventure che abbiamo giocato su sistemi PlayStation. Non ci sarebbe praticamente da cambiare una virgola rispetto agli ultimi giochi LEGO che hanno messo in scena scontri con le armi da fuoco, inseguimenti con veicoli ed esplorazione a mondo aperto, e avremmo un cast di minifigure enorme che includerebbe, naturalmente, Sully, Chloe, Elena e tutti gli altri.

Uncharted sarebbe naturalmente il gioco più adatto a diventare LEGO : le dinamiche avventurose della serie di Naughty Dog si sposerebbero perfettamente alla formula collaudata che i giochi Traveller's Tales hanno supportato per anni, in una combinazione perfetta di gameplay e storytelling. In fondo i giochi LEGO hanno dimostrato di saper raccontare le storie a colpi di game design e cinematiche d'intermezzo, spesso contraddistinte da un umorismo tagliente.

Il dio della guerra più amato dai videogiocatori Sony sarebbe una bella sfida da trasformare in LEGO, ma il risultato non potrebbe che essere esilarante. Lo sviluppatore dovrebbe trovare un compromesso tra ironia e smembramenti, comunque facile da raggiungere grazie alla possibilità di "scomporre" i personaggi in pezzi: in questo senso, e considerando le mitologie che includono quasi sempre creature ibride come i centauri o i minotauri, si potrebbe ripristinare anche la possibilità di creare delle minifigure custom come in LEGO Jurassic World.

LEGO The Last of Us

L'esplorazione con Uncharted, il combattimento con God of War: la narrativa non poteva che rappresentarla uno dei giochi più influenti delle ultime generazioni. La versione LEGO di The Last of Us resterebbe un'avventura in terza persona ambientata in scenari molto ampi: ogni città che abbiamo esplorato nei giochi originali potrebbe diventare uno stage open-world ricco di obiettivi e collezionabili da sbloccare risolvendo puzzle pensati appositamente per due minifigure, e questo significherebbe implementare una modalità multigiocatore cooperativa nello stile di quella pensata per LEGO Horizon Adventures.

Una parodia di The Last of Us in versione LEGO sarebbe da spanciarsi dal ridere

Dopodiché, LEGO The Last of Us sarebbe tutto narrativa, nel senso che i Naughty Dog - o chi per loro - dovrebbero impegnarsi a scrivere la migliore parodia possibile della drammatica storia di Joel, Ellie e tutti gli altri sopravvissuti. Praticamente uno spoof in stile Scary Movie ma coi LEGO. Secondo noi sarebbe una bomba.