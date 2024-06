ICO potrebbe diventare un film o una serie televisiva da parte di Sony, secondo un leak

Secondo quanto riferito dal noto podcast Easy Allies, sembra ci sia la possibilità che ICO possa diventare un film o una serie TV da parte di Sony, con il progetto che sarebbe già stato proposto all'interno della compagnia, anche se non ci sono informazioni sull'esito della proposta.

Come è noto, Sony sta puntando molto sulle proprietà intellettuali PlayStation anche in ottica trans-media: l'idea è sfruttare i molti titoli famosi in ambito videoludico per creare produzioni in settori diversi, come quello cinematografico e quello televisivo, e i risultati si stanno vedendo in questi anni.

Tra gli altri, abbiamo visto arrivare il film di Gran Turismo e la serie TV di Twisted Metal, con altre produzioni in arrivo come un film di God of War e una serie TV di Horizon Zero Dawn.