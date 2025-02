Un trailer di Dune: Awakening mostra la bellezza delle ambientazioni di Arrakis

Funcom ha pubblicato un nuovo trailer di Dune: Awakening. Intitolato, "Beauty of Arrakis", il filmato ci mostra alcuni scorci delle ambientazioni dell'MMO per PC e console in arrivo nei prossimi mesi. Potrete visualizzarlo qui sotto.

Nonostante sia un pianeta desertico, la vasta superficie di Arrakis ospita un gran numero di luoghi inconici e segreti tutti da scoprire. Il filmato mostra l'incontaminata bellezza e la grande varietà di ambientazioni che i giocatori potranno esplorare a piedi o utilizzando mezzi di trasporto terrestri e arei, da enormi deserti a cavarne sotterranee, passando per insediamenti dove potremo riposarci tra un'avventura e l'altra.