Dungeons of Hinterberg è la storia della rinascita di Luisa, un viaggio dai toni rilassanti e pacati tutta da scoprire e da vivere, nonostante qualche difetto e una struttura ludica che volutamente non scava in profondità. Un gioco non per tutti, ma che saprà fare gioia e felicità di chi cerca, in quest'estate afosa, una rinfrescante pausa nella rilettura fantasy delle Alpi operata da Microbird Games.

Luisa, protagonista di Dungeons of Hinterberg , è giunta ad un punto di non ritorno, ad un passo dall'inesorabile esaurimento nella sua caotica e stressante vita da tirocinante di diritto. Le serviva una vacanza e, decisa a non cedere al classico binomio spiaggia-villaggio turistico, ha preferito effettuare una scelta diversa dal solito facendo rotta verso i picchi (quasi) incontaminati di Hinterberg, piccolo centro abitato situato sulle Alpi che fino a poco tempo prima non offriva altro se non escursioni e impianti sciistici. Non è più così da quando, nei recessi della natura rigogliosa, si sono aperti numerosi portali che conducono ad altrettanti dungeon zeppi di enigmi e nemici da combattere.

Vacanze alternative

Dungeons of Hinterberg è un action che divide il suo gameplay tra esplorazione, risoluzione di enigmi, scontri con i nemici e una gestione del personaggio che passa anche per l'abilità e capacità di stringere amicizia con autoctoni e altri avventurieri che incontrerete nel centro abitato che funge da fulcro di tutta l'esperienza.

Il gioco è diviso in giornate, che a loro volta si segmentano in tre sezioni distinte. La mattina è per lo più funzionale alla progressione della trama. Che sia comodamente seduta al bar mentre fa colazione, oppure in altre zone del centro abitato, in questa fase Luisa verrà avvicinata dai personaggi principali e, di tanto in tanto, dovrete prendere piccole decisioni che influenzeranno la qualità del rapporto interpersonale di turno. Non aspettatevi una trama densa di colpi di scena, né animata dall'entrata in scena di personaggi che bucano lo schermo. Dungeons of Hinterberg sceglie di essere un'esperienza leggera e distesa già dalla trama.

C'è un mistero, c'è un sindaco che chiaramente nasconde qualcosa, ci sono dei dialoghi che spingono l'utente a riflettere sul valore del tempo e sui ritmi forsennati, e spesso insensati, della nostra società. Nel complesso cresce la voglia di scoprire cosa si nasconda sotto l'apparente splendore di Hintenberg, si finisce per affezionarsi ad alcuni degli abitanti e avventurieri con cui stringerete un legame nel corso della vacanza, qua e là si colgono gli spunti di riflessioni disciolti nelle tematiche proposte, spesso di stampo ambientalista, ma non aspettatevi una produzione che voglia settare nuovi standard in termini narrativi.

Luisa, protagonista di Dungeons of Hinterberg, ferma ad ammirare il panorama offerto da questa rivisitazione fantasy delle Alpi

Ogni mattina, in ogni caso, si conclude con la selezione di una delle quattro macro-aree a mappa aperta in cui si divide lo scenario effettivamente calpestabile del gioco. Da foreste dai colori accesi, passando per picchi innevati, senza dimenticare zone più acquitrinose e passi montani dalle pendenze più dolci, i pomeriggi di Dungeons of Hinterberg saranno caratterizzati dall'esplorazione di queste zone. Anche in questo caso non aspettatevi chissà quale complessità nel level design. La maggior parte dei portali che conducono ai dungeon veri e propri o a dei luoghi d'interesse da visitare, in cui far scorrere il tempo fino a sera garantendovi così l'incremento di determinate statistiche del personaggio, si raggiungono semplicemente seguendo i vari sentieri o osservando la mappa richiamabile in qualsiasi momento dal menù.

Non mancano piccoli enigmi da risolvere, né tanto meno folletti e altre creature malintenzionate da combattere spada alla mano. Il combat system, dal canto suo, è basilare, ma non per questo incapace di divertire. Due tasti per l'attacco, uno per la schivata, due poteri magici il cui utilizzo dipende da una barra che può essere ricaricata sconfiggendo i nemici e che cambiano di zona in zona, come vedremo meglio di seguito.

Luisa intenta a scambiare quattro chiacchiere con la gestrice dell'hotel in cui pernotta

La varietà dei nemici, e i loro schemi offensivi, non sono tali da costringervi a adattare continuamente il vostro stile di lotta. Con alcuni bisognerà stare attenti agli attacchi ad area, altri preferiscono approcciarvi dalla distanza, ma a meno che non siate proprio alle prime armi difficilmente verrete mai messi alle strette se equipaggiati con armi e armature adeguate, in termini di parametri offensivi e difensivi, alla zona in cui vi trovate.

Inoltre, pecca che farà storcere il naso a molti, a parte in un paio di situazioni, non esistono veri e propri boss di fine livello, caratteristica che abbassa ulteriormente la sfida.

Del resto, anche la gestione di Luisa è sì divisa in varie sezioni, ma anche in questo caso non aspettatevi una profondità tale da consentirvi di strutturare il personaggio in modo particolare. Ci sono dei ciondoli che donano specifici bonus e che dovrete selezionare riempiendo gli slot a disposizione in base al loro ingombro, armi e armature da recuperare negli scenari o da acquistare, ma non c'è molto altro.

Uno dei tanti abitanti che incontrerete in Dungeons of Hinterberg e che, facendoci amicizia, vi garantirà specifici ed esclusivi bonus

A meno che non si considerino gli upgrade garantiti dai personaggi che incontrerete durante la vacanza. Decidendo di passare insieme ad alcuni di loro la parte finale della giornata, di ritorno dal dungeon di turno o dalle zone aperte di cui sopra, facendogli dei regali o selezionando alcune risposte nei dialoghi incrementerete il livello di conoscenza con ognuno di essi. Raggiunta una certa soglia, potrete godere di specifici potenziamenti. C'è chi vi permetterà di incantare le armi, chi renderà più efficaci le schivate, chi incrementerà la salute e così via. Da questo punto di vista dovrete compiere delle scelte, perché stringere amicizia con tutti, in un'unica run è praticamente impossibile.