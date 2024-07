Cobra Kai: Stagione 6 è disponibile da oggi su Netflix, con la prima parte del gran finale

Come da programma, la prima parte di Cobra Kai: Stagione 6 è disponibile da oggi, 18 luglio, nel catalogo di Netflix, visibile da ora dirigendosi sul servizio di streaming video, con i primi cinque episodi della stagione finale, che come sappiamo è divisa in tre parti.

Seguendo quella che è diventata ormai una tendenza diffusa per le serie TV, specialmente quando si avvicinano al finale, anche Cobra Kai: Stagione 6 sarà suddivisa in più parti, precisamente tre spezzoni che verranno distribuiti su Netflix in periodi differenti.

La prima parte con i primi cinque episodi è dunque visibile da oggi su Netflix, mentre per la seconda si dovrà attendere a lungo, visto che la data di uscita è fissata per il 28 novembre.