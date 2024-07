La nuova serie animata di Ranma 1/2 su Netflix si mostra in un primo trailer, con data di uscita

Si tratta di una delle opere più conosciute della celebre Takahashi, leggendaria mangaka che di fatto ha contribuito a diffondere manga e anime in tutto il mondo a partire dagli anni 80, che è stata recuperata da Netflix in una rielaborazione che sembra soprattutto tecnica, considerando anche quanto è possibile vedere nel trailer ufficiale riportato qui sotto.

Una rivisitazione fedele al manga

La nuova serie animata di Ranma 1/2 su Netflix è prodotta da Studio MAPPA, che si è occupato anche degli adattamenti animati di Jujutsu Kaisen, Yuri!!! On Ice, Chainsaw Man, dunque un casa decisamente in vista nell'ambito.

La data di uscita è fissata per il 6 ottobre 2024 in tutto il mondo (il giorno prima in Giappone).

Per quanto riguarda la versione giapponese, è stato confermato che anche parte del cast di doppiatori originale è stato recuperato, con Kappei Yamaguchi, Megumi Hayashibara e Noriko Hidaka che avevano lavorato in precedenza alla serie negli anni 80 e 90. Considerando che il manga è a questo punto concluso, è possibile che la storia della nuova serie rimanga più fedele all'originale cartaceo evitando i numerosi filler presenti all'epoca.

La storia di Ranma 1/2 racconta le vicende del protagonista, un ragazzo esperto di arti marziali che durante un addestramento in Cina cade dentro una "sorgente maledetta" e si ritrova da allora costretto a cambiare sesso al contatto con l'acqua (diventa ragazza con l'acqua fredda e torna maschio con quella calda).

Promesso sposo alla vulcanica Akane della famiglia Tendo in seguito a un accordo tra i genitori, tra i due nasce subito un rapporto conflittuale ma che sfocia anche in una relazione sentimentale, ovviamente resa complicata dalla particolare situazione in cui si trova il protagonista.

Ben presto, oltre a Ranma e al padre (che si trasforma in Panda, spesso rimanendo in tale condizione per scelta personale), spuntano diversi altri personaggi in situazioni simili, creando un cast veramente variopinto, in perfetto stile Takahashi.