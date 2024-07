The Precinct è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita dell'action poliziesco che richiama i primi GTA

Gli sviluppatori di Fallen Tree Games hanno annunciato il rinvio della data di uscita di The Precinct , l'action con visuale isometrica a tema poliziesco. Non sarà più disponibile dal 15 agosto, come precedentemente indicato, con il lancio che è slittato all' autunno di quest'anno .

"Dopo aver riflettuto a lungo sia noi che il team del nostro editore Kwalee, abbiamo deciso che non sarebbe stato possibile farlo entro il 15 agosto in base al tempo che ci rimaneva, ed è per questo che abbiamo a malincuore posticipato l'uscita di The Precinct all'autunno 2024. Questo tempo aggiuntivo ci permetterà di perfezionare il gameplay , di correggere eventuali bug e di offrire l'esperienza di gioco senza interruzioni che ci eravamo prefissati quando abbiamo iniziato a lavorare su The Precinct."

"The Precinct è stato realizzato da noi di Fallen Tree Games, un piccolo studio composto da sole 5 persone ", recita il post dello studio. "Finora è stata una vera sfida creare un gioco così complesso come The Precinct; una sfida che ci ha divertito ma che ha comportato molti ostacoli."

Che cos'è The Precinct?

Per chi non lo conoscesse, The Precinct è un action sandbox con visuale isometrica in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco, per stessa ammissione degli sviluppatori, in parte si ispira alle dinamiche dei primi capitoli della serie Grand Theft Auto di Rockstar Games, ma mettendoci dalla parte dei buoni in questo caso.

Un inseguimento in auto in The Precinct

I giocatori vestiranno i panni di Nick Cordell Jr., un poliziotto alle prime armi che vuole fare luce sul mistero dell'omicio del padre. Pattuglieremo le strade di Averno City, una fittizia metropoli degli anni '80 della West Coast, per sventare crimini di ogni genere, via via sempre più pericolosi: da una semplice auto in divieto di sosta, fino a spericolati inseguimenti in auto o in elicottero, il tutto cercando di aderire quanto più possibile al protocollo. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su The Precinct.