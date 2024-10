La demo di The Precinct è disponibile su Steam, ecco un trailer dell'action poliziesco che ricorda i primi GTA

In occasione dello Steam Next Fest del 14 - 21 ottobre, gli sviluppatori di Fallen Tree Games hanno pubblicato la demo di The Precinct , l'action poliziesco che si ispira e riprende alcune meccaniche di gioco dei primi GTA, ma mettendoci nei panni di un poliziotto ligio al dovere.

Link alla demo

La gravità dei compiti che ci verranno assegnati aumenterà mano a mano che saliremo di grado e ci faremo un nome alla centrale. Si inizierà da multe per divieto di sosta e rimozioni di vetture, fino ad arrivare a rocamboleschi inseguimenti in automobile, sventare rapine in banca o a coordinare le forze dell'ordine da un elicottero, il tutto cercando di agire seguendo il protocollo con un sistema che premia i poliziotti ligi al legge e punisce le teste calde. Siete avvisati.

Se noi o il trailer qui sopra vi ha incuriosito e volete provare The Precinct con mano, trovate la demo del gioco su Steam, a questo indirizzo. Inoltre, sulle pagine di Multiplayer.it potrete leggere le nostre impressioni dopo aver giocato The Precinct all'ultima edizione della Gamescom di Colonia. Il lancio del gioco è in programma per PC, PS5 e Xbox Series X|S durante il quarto trimestre del 2024.