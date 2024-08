The Precinct, abbiamo giocato l’anti-GTA alla Gamescom

Alla Gamescom abbiamo avuto la possibilità di giocare per mezz'ora con la piccola creatura di Fallen Tree Games Ltd , scoprendo un prodotto che ha tutte le carte in regola per diventare un piccolo cult, un titolo indigesto per alcuni, apprezzatissimo da un pubblico ben selezionato.

The Precinct nasce proprio da questa esigenza. Dal desiderio di darsi una ripulita e dalla curiosità di scoprire cosa si prova dall'altra parte della barricata. Non è certo la prima volta che vestiamo i panni del poliziotto nel mondo dei videogiochi. Eppure, anche scavando nella memoria e ricordando titoli come True Crime: Streets of LA, è difficile trovare qualcosa con lo stesso piglio e struttura ludica di The Precinct.

Dopo anni di crimini, scontri armati, inseguimenti, rapine, sabotaggi e furti di ogni tipo, può darsi che qualcuno di voi si sia anche stancato. La carriera del fuorilegge, del resto, non è tutta rose e fiori. Bisogna mantenersi in forma, essere pronti a tutto, vivere il costante stress di essere braccati e ricercati. Tommy Vercetti era il padrone delle strade e di tutti i racket possibili in GTA Vice City, ma qualcuno si è mai fermato a chiedergli come stesse? Cosa provasse? Se non ne avesse abbastanza di quella vita?

Un misterioso omicidio

The Precinct strizza furbescamente l'occhiolino a GTA. Guai a pensare alle ambientazioni di San Andreas, alle complessità tematiche toccate nel quarto capitolo, alle dimensioni titaniche del più recente, si fa per dire, GTA V. Il gioco di Fallen Tree Games Ltd guarda alle origini della saga di Rockstar, muovendosi nei pressi dei primi due capitoli della saga. Per i più giovani, ma anche questo è un eufemismo visto che parliamo di un gioco del 2009, il più diretto termine di paragone è GTA: Chinatown Wars, gioco pubblicato originariamente su Nintendo DS.



La telecamera isometrica dall'alto, il vago ricorso al cel shading, alcune caratteristiche del gameplay, come vedremo, riportano alla mente il convincente gioco per la console portatile della Grande N. L'inevitabile richiamo, come già detto, è anche attivato dal ribaltamento totale operato da The Precinct nei confronti della saga di Rockstar Games. Nel gioco, difatti, vestirete i panni di un giovane poliziotto, figlio di un ufficiale misteriosamente ucciso mentre svolgeva il suo lavoro per le strade di una non meglio specificata città americana negli Anni '80.

L'epoca storica è scandita non solo dall'abbigliamento degli abitanti della metropoli, dalla tipologia di mezzi che intasano le arterie cittadine, ma anche dalla splendida colonna sonora composta da musiche originali in stile synthwave e new retro wave. Muovendo la testa a tempo, e complimentandoci con i ragazzi del team di sviluppo per essersi affidati ad un compositore così talentuoso, siamo stati immediatamente colpiti dallo stile di The Precinct che palesa una vicinanza visiva a certe serie TV che andavano fortissimo negli Anni '80: A-Team, Supercar, Miami Vice, ovviamente Magnum P.I., non è difficile ritrovare in qualche angolo della città una lontana e tenue citazione.

Durante i dialoghi di The Precinct potrete ammirare i volti dei vari personaggi coinvolti nella conversazione

L'avventura di Nick Cordell Jr. può essere divisa in due fasi che trovano nel distretto di polizia il loro comune denominatore. Il gioco è scandito in giornate che iniziano nella sala riunioni dell'edificio, con un piccolo briefing del capitano. Liberi di muoversi per la struttura, nel gioco si avrà una duplice scelta da compire: dedicarsi alla missione principale, che vi condurrà a fare luce sul misterioso omicidio del padre del protagonista; oppure affrontare una comune giornata da poliziotto che sorveglia le strade della sua città?