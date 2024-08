La classifica Nintendo eShop vede l'ottimo debutto di Castlevania Dominus Collection

Un'impresa non da poco, se consideriamo che l'interessante collection prodotta da Konami ha dovuto cedere il passo soltanto a Cult of the Lamb , mentre è riuscita a mettersi alle spalle titoli come Minecraft, Hogwarts Legacy e il recente fenomeno Pizza Tower, che sta macinando numeri importanti.

Un esordio coi fiocchi

Annunciata nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, la Castlevania Dominus Collection è stata subito messa a disposizione su eShop, con grande sorpreesa degli appassionati, e ciò ha senza dubbio reso più semplice un debutto così importante per la raccolta.

Il pacchetto include in un'unica soluzione quattro capitoli della serie Konami, nella fattispecie Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin, Castlevania: Order of Ecclesia e Haunted Castle, una versione riprogettata del primo epissodio arcade di Castlevania.

Castlevania Dominus Collection Pizza Tower Stardew Valley Inside The Game of Life 2 Among Us Escape Backrooms Horror Little Kitty, Big City Mika and the Witch's Mountain Limbo

Come si può vedere nella classifica dei titoli solo digitali, Castlevania Dominus Collection è riuscita a superare senza grossi problemi Pizza Tower, il blockbuster Stardew Valley e quel gioiellino che risponde al nome di Inside, ma anche The Game of Life 2 e Among Us.