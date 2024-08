Stando al curriculum di Chris McCabe, Senior Director of Product Management, Blizzard sta lavorando a un RPG-FPS tripla A non ancora annunciato. L'indicazione del genere è stata successivamente eliminata da McCabe, ma qualcuno ha effettuato uno screenshot, come potete vedere nel tweet in calce.

Uno sparatutto con elementi RPG in arrivo su PC e console, insomma, che però non dovrebbe essere Overwatch, visto che il Senior Director of Product Management ha indicato di aver lavorato contemporaneamente al secondo episodio della serie.

Considerando le tempistiche, esiste la possibilità che il progetto sia legato a StarCraft, o quantomeno è ciò che sperano i tantissimi appassionati della saga, che ormai da tempo si sentono un po' abbandonati da Blizzard.