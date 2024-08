Sid Meier's Civilization 7 userà Denuvo su PC e richiederà il 2K Account per l'online

Firaxis Games non ha ancora svelato i requisiti di sistema per PC di Sid Meier's Civilization 7, ma in compenso dalla pagina ufficiale di Steam apprendiamo che il gioco impiegherà la tecnologia anti-tamper Denuvo, generalmente poco apprezzata dai giocatori, e richiederà un 2K Account per le interazioni online.

In particolare, lo store di Valve riporta la dicitura "DRM di terzi: Denuvo Anti-tamper, 5 attivazioni massime nell'arco di 24 ore)", che lascia pochi dubbi in merito. Per chi non lo conoscesse, Denuvo viene utilizzato dai publisher per proteggere i giochi in uscita dalla pirateria, quantomeno nelle settimane e mesi immediatamente successive alla pubblicazione. Non viene visto di buon occhio da molti giocatori in quanto in alcuni casi ha un impatto negativo sul carico di lavoro e di conseguenza sulle prestazioni dei giochi.