Xbox ha lanciato massicci sconti sui giochi con l'Ultimate Game Sale su oltre 1300 titoli

Si tratta di un elenco veramente enorme di giochi, dunque vi rimandiamo al sito ufficiale di Xbox Store per prendere visione della lista completa, oppure al comodo schema riassuntivo di TrueAchievement per avere una visione ancora più semplice della situazione.

Gli sconti arrivano al 90% in certi casi, e sono validi fino al 31 luglio 2024 , dunque ci sono circa due settimane per poter approfittare di questa interessante iniziativa che, a cadenza annuale, porta gli utenti Xbox ad appesantire inevitabilmente il backlog con ulteriori acquisti impossibili da evitare.

L' Ultimate Game Sale 2024 di Xbox è iniziato, con una serie di massicci sconti che comprendono oltre 1300 titoli del catalogo di Xbox Store, tra giochi Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360 e PC , con titoli anche molto recenti e anche classici in offerta.

Una piccola selezione

Qui sotto ci limitiamo magari a consigliare alcuni dei titoli più in vista in questa mandata di sconti Xbox, sia per la visibilità dei giochi coinvolti che per l'offerta particolarmente vantaggiosa presente in questi giorni.

Un'immagine di Forza Horizon 5

Bisogna comunque considerare che si tratta di una lista ovviamente molto parziale, ma questi sono alcuni dei giochi da tenere in considerazione:

EA Sports FC 24 - 15,99€

Sekiro: Shadows Die Twice - 34,99€

Street Fighter 6 - 31,49€

Suicide Squad: Kill the Justice League - 23,99€

Forza Horizon 5 - 34,99€

Forza Horizon 4 - 12,99€

Tekken 8 - 47,99€

Red Dead Redemption 2 - 19,79€

Elden Ring - 41,99€

Halo: The Master Chief Collection - 9,99€

Senua's Saga: Hellblade 2 - 39,99€

Fallout 4 - 7,99€

Palworld - 22,49€

Star Wars Jedi: Survivor - 35,99€

Hogwarts Legacy - 29,99€

Resident Evil 4 - 29,99€

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 25,49€

Alan Wake 2 - 38,99€

AI: The Somnium Files - 7,99€

Alan Wake Remastered - 9,89€

Dishonored & Prey: The Arkane Collection - 26,99€

Assassin's Creed Origins + Odyssey + Valhalla - 37,99€

Control - 7,49€

Dead Space - 27,99€

Deathloop - 13,99€

Diablo 2 Resurrected - 13,19€

È un po' difficile fare una sintesi vista la quantità di giochi presenti negli sconti, dunque vi rimandiamo a i link riportati sopra, ricordando peraltro che ci sono anche molti giochi Xbox 360 che continuano ad essere in sconto a causa della prossima chiusura definitiva dello store dedicato, che avverrà a fine luglio.