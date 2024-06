Il nuovo trailer di The Precinct ha svelato la data d'uscita ufficiale

Il video ha mostrato anche delle nuove sequenze di gioco , in quello che sembra un vecchio GTA vissuto nei panni delle forze dell'ordine. Si potranno quindi guidare auto di pattuglia, arrestare criminali, svolgere operazioni con l'elicottero e quant'altro.

The Precinct è tornato a mostrarsi in occasione del Future Game Show estivo . Più precisamente, è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay che ha svelato la data d'uscita ufficiale: il 15 agosto 2024. Manca poco, quindi.

In arrivo a breve

Il giocatore vestirà i panni dell'agente Nick Cordell Jr., un poliziotto fresco di accademia in prima linea nella difesa dei cittadini di Averno City. Riuscirà a fermare la criminalità arrembante? Scoprirà anche la sorte toccata al padre? Chi fu a ucciderlo?

"The Precinct è una lettera d'amore ai classici film polizieschi, che si mescola con lo spettacolo del sandbox d'azione." Recita la descrizione ufficiale, di quello che si annuncia come un titolo davvero interessante. Leggete la nostra anteprima per altri dettagli. Ci potremo giocare su PC, PlayStation e Xbox.