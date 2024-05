The Precinct: alla scoperta di un action poliziesco ispirato ai primi GTA

Facciamo la conoscenza con The Precinct, un action sandbox a tema poliziesco in cui saremo chiamati a sventare crimini generati in maniera procedurale, come si faceva coi primi GTA.

Una città contesa da gang armate fino ai denti, intense sparatorie e frenetici inseguimenti in auto e in elicottero... no, non stiamo parlando del prossimo GTA, bensì di The Precinct, un action open world con visuale a volo di uccello che ci pone in una prospettiva completamente differente rispetto a quella della blasonata serie Rockstar Games, facendoci vestire i panni di un onesto piedipiatti che pattuglia le pericolose strade di Averno City, una città fittizia dell'East Coast degli anni '80. Dietro al progetto c'è Fallen Tree Games, un piccolo studio di sviluppo inglese indipendente al momento composto da sole 4 persone, che non ha fatto segreto di aver preso ispirazione dai primi GTA e spin-off come Chinatown Wars, ma anche da film e serie tv poliziesche degli anni '80 come Miami Vice e cult che guardano a varie rappresentazioni del crimine, come Il Padrino e Scarface. Il risultato di queste ispirazioni e della visione del team di realizzare un'avventura da piedipiatti attualmente assente sul mercato è un promettente sandbox poliziesco per PC e console dove saremo chiamati a far fronte a crimini generati proceduralmente, da una banale multa per divieto di sosta a scontri a fuoco e inseguimenti a rotta di collo.

Inseguimenti e sparatorie In The Precinct vestiamo i panni di Nick Cordell Jr., un agente della ACDP alle prime armi, intenzionato a fare luce sull'omicidio del padre e portare l'ordine tra le strade di Averno City. Dopo aver dimostrato il proprio valore sul campo, il nostro entrerà a far parte di una task force specializzata nella lotta contro le gang criminali, con la trama principale che avanzerà mano a mano che riusciremo a smantellarle arrestandone i pezzi grossi, fino incastrare i leader con prove schiaccianti. Se la lotta al crimine organizzato rappresenta il filo conduttore della campagna (che si potrà terminare in 6 - 8 ore, stando alle parole degli sviluppatori), in The Precinct la portata principale è rappresentata dai turni di pattugliamento delle strade di Averno City, che ci caleranno nella vita da poliziotto a tutto tondo. Infatti, saremo chiamati a svolgere mansioni vario genere, partendo da quelle di routine, come multare una macchina in doppia fila o arrestare un vandalo. A mano a mano che accumuleremo punti esperienza e saliremo di grado, ci verranno affidati via via incarichi sempre più pericolosi e maggiori responsabilità, fino ad arrivare a coordinare le forze dell'ordine durante una retata. Nelle sequenze mostrate finora il team di Fallen Tree Games ha posto l'accento sugli inseguimenti, che cambiano sensibilmente nelle modalità a seconda se stiamo tallonando un criminale a piedi o a bordo di un veicolo. Nel primo caso, potremo essere costretti a rocambolesche corse sui tetti o a farci strada tra la folla della metropolitana, mentre in auto sarà necessario eseguire sterzate repentine per muoverci nella fitta giungla di grattaceli e vicoletti di Averno City e scegliere accuratamente quando chiedere alla centrale di schierare un posto di blocco o strisce chiodate. Un inseguimento tra le strade di Averno City in The Precinct Si è visto di meno, invece, degli scontri a fuoco, che saranno comunque una parte importante dell'esperienza. Anche questi si svolgeranno con visuale isometrica e richiederanno una certa bravura nel posizionarsi in maniera tattica e nello sfruttare coperture di vario genere per ripararsi dai proiettili nemici. Avremo a disposizione un variegato arsenale di strumenti del mestiere, da manganelli e teaser, passando alle classiche pistole, fino ad arrivare a fucili d'assalto e shotgun.