PlayStation Store: i Days of Play portano da oggi migliaia di nuovi sconti sui giochi PS4 e PS5

All'interno dell'iniziativa Days of Play di Sony non potevano mancare anche gli sconti su PlayStation Store , che partono da oggi e coinvolgono migliaia di giochi per PS4 e PS5 , tra i quali anche diverse novità molto interessanti.

Qualche consiglio

Per fornire una sorta di guida, possiamo riportare qui alcuni consigli, rimandando comunque all'elenco ufficiale per avere la visione completa della situazione.

PlayStation Store, il logo

Vediamo dunque alcuni dei titoli consigliati per questi sconti su PlayStation Store, disponibili da oggi, 29 maggio:

Marvel's Spider-Man 2 - 59,99€

Final Fantasy 7 Rebirth - 59,99€

Star Wars Jedi: Survivor - 35,99€

Rise of the Ronin - 59,99€

God of War Ragnarok (PS5 e PS4) - 49,59€

Cyberpunk 2077 - 29,99€

The Last of Us Parte II Remastered - 39,99€

Hogwarts Legacy (PS5) - 37,49€

Fallout 4: GOTY Edition - 15,99€

Gran Turismo 7 (PS4 e PS5) - 49,50€

Red Dead Redemption 2 - 19,79€

ARK: Survival Ascended - 35,99€

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition - 29,99€

Alan Wake 2 - 47,99€

Persona 3 Reload Digital Deluxe Edition (PS4 e PS5) - 55,99€

Diablo 4 - 39,99€

Dead Island 2 - 34,99€

Hi-Fi Rush - 17,99€

Suicide Squad: Kill the Justice League - 31,99€

Horizon Forbidden West: Complete Edition - 49,69€

A Plague Tale: Requiem - 23,99€

Questi sono solo alcuni dei titoli posti più in vista all'interno della lunga lista, ma i giochi complessivamente sono molti di più. Ricordiamo dunque che gli sconti partono da oggi e sono già attivi, e verranno arricchiti da ulteriori offerte nei prossimi giorni.

Come riferito in precedenza, i Days of Play comprendono anche altre promozioni interessanti come offerte su PS5, PlayStation VR2, PS Plus e non solo.