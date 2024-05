Steam sta lavorando a una funzione di registrazione di brevi video di gameplay, le prime immagini

Steam è una grande piattaforma per tanti motivi, ma uno dei più importanti è la grande quantità di funzioni a disposizione. I giocatori hanno modo di fare molto direttamente dentro Steam e ora pare che sia in arrivo qualcosa di nuovo: la registrazione di brevi video di gameplay direttamente tramite la piattaforma.

Le clip di Steam secondo Djundik

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Djundik scrive: "Steam sta ancora lavorando alla registrazione delle clip. Supporta la registrazione in background, include marcatori della linea temporale nei giochi supportati per vari eventi. Le clip possono essere condivise, come gli screenshot, tramite la comunità di Steam."

Il tweet di Djundik include poi una serie di immagini che mostrano come potrebbe funzionare la registrazione delle clip su Steam. Sarebbe chiaramente una funzione molto interessante visto che permetterebbe ai giocatori che non vogliono armeggiare con software come OBS Studio di ottenere facilmente video da condividere con gli amici.

Per Steam e gli editori/sviluppatori è inoltre un ottimo modo per ottenere pubblicità gratuita. Non si tratta in ogni caso di una funzione rivoluzionaria, visto che su console è la norma da un paio di generazioni. Ci sarà da capire qual è la qualità delle registrazioni, i limiti di tempo e quanto sarà facile esportare e lavorare sui file.

Tra le altre novità di Valve in sviluppo dietro le quinte vi è anche Deadlock: centinaia ci stanno già giocando.