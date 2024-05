Apple considera l'iPad sempre più come un laptop, e il logo sembra confermarlo

Nell'ultimo decennio, l'iPad di Apple ha subito diverse trasformazioni, sia estetiche che funzionali, culminando con l'adozione crescente del dispositivo come alternativa al computer tradizionale. Recentemente, l'azienda ha introdotto cambiamenti significativi nelle ultime versioni dell'iPad Air M2 e dell'iPad Pro M4, inclusa la ricollocazione dei sensori Face ID e della fotocamera anteriore sul lato destro, promuovendo un utilizzo prevalente in modalità landscape.

iPad potrebbe cambiare l'orientamento del logo

Apple, è nota per la sua propensione a sperimentare con il design dei suoi prodotti, sta contemplando un ulteriore aggiustamento: la rotazione del logo Apple sull'iPad in orientamento landscape. Questa modifica riflette l'adattamento dell'iPad alle esigenze di un pubblico che lo utilizza sempre più come un computer, soprattutto quando è connesso a accessori come la Magic Keyboard.

In una recente intervista rilasciata al sito francese Numerama, i dirigenti di Apple hanno discusso le novità relative agli ultimi modelli di iPad Pro e iPad Air, sottolineando come l'orientamento landscape sia diventato predominante nell'uso quotidiano del dispositivo. Molly Anderson, designer di prodotto di Apple, ha evidenziato che la crescente prevalenza della modalità orizzontale ha spinto la compagnia a considerare una revisione dell'orientamento del logo. Infatti, il logo di avvio sullo schermo appare già in modalità landscape, un chiaro segnale della direzione che l'azienda intende prendere.