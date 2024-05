Deadlock, il nuovo gioco di Valve appare su SteamDB: centinaia ci stanno giocando

Ricordiamo che SteamDB non è affiliato in modo ufficiale a Steam e Valve , ma si occupa di tracciare vari elementi del negozio della compagnia di Counter-Strike. Il portale crea ad esempio le pagine dei videogiochi anche se questi non sono ancora effettivamente disponibili pubblicamente su Steam.

Deadlock, cosa sappiamo sul gioco

Deadlock, per quanto abbiamo avuto modo di vedere fino a questo momento, è uno sparatutto MOBA ad eroi con scontri 6 vs 6. Secondo quanto indicato dal leak, il gioco è stato in sviluppo per anni - almeno dal 2018 - e ha avuto vari nomi nel corso della produzione.

Recentemente abbiamo avuto accesso a un video di gameplay e abbiamo scoperto la lista dei personaggi che saranno presenti all'interno di Deadlock. La meccanica degli eroi dovrebbe essere più simile a Dota che a Overwatch secondo le indicazioni. Il gioco dovrebbe avere anche meccaniche da tower defence e l'ambientazione dovrebbe essere un mix di steampunk e fantasy.

Ovviamente dovremo attendere un annuncio ufficiale prima di ritenere qualsiasi informazione come definitiva.