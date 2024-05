Windows 10, l'immagine di sfondo è una foto vera ed è stata creata in modo unico, lo sapevate?

Quando Microsoft propose Windows 10 al mondo, molti furono ben felici di mettere da parte Windows 8. Il nuovo sistema operativo era di qualità superiore e il nuovo avvio fu una gioia. Una delle prime cose che molti fanno in queste situazioni è cambiare lo sfondo, che su Windows 10 è un'immagine di una luce azzurra che attraversa un logo di Windows, ovvero letteralmente una finestra. Si tratta del solito render 3D generato al computer... oppure no? Per la serie "forse non lo sapevate", vi segnaliamo oggi una curiosità tecnicamente nota da tempo ma che crediamo molti si siano persi. Lo sfondo - che vedete qui sopra - è in realtà stato realizzato con una vera finestra.

Niente trucchi o effetti digitalizzati (be', fino a un certo punto come vederemo) e certamente niente IA che con dita di troppo. Lo sfondo di Windows 10 è assolutamente una fotografia e vi è anche un video che mostra il processo di creazione in modo chiaro.

A realizzare questa immagine è stato Bradley Munkowitz, noto anche come GMUNK. Nel video del dietro le quinte è possibile vedere come sia stato ricreato l'effetto che vediamo nell'immagine di Windows 10.